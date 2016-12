15:16 - Sarebbero di origine dolosa gli incendi divampati venerdì sera sull'Isola di Ischia e che hanno riguardato due terreni ricoperti da sterpaglie situati in zone molto impervie, tra Monterone, Chignole, Serrara Fontana, Sant'Angelo e Succhivo. In pericolo anche i famosi vigneti di Panza borgo di Forio, alle pendici del monte Epomeo.

Nella notte i vigili del fuoco hanno fatto sgomberare una quarantina di auto in sosta nei pressi dell'Hotel San Nicola. Fino allo spegnimento dell'incendio si è temuto per i famosi vigneti di Panza borgo di Forio, alle pendici del monte Epomeo e per alcune abitazioni in località Ciglio, lambite per alcune ore dalle fiamme.