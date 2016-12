Ischia, auto nel vuoto: due morti

00:23 - Due turisti tedeschi in vacanza in Italia sono morti in un incidente stradale in un viale privato dell'hotel Continental Mare, sull'isola di Ischia. L'auto sulla quale viaggiavano, un'utilitaria presa a noleggio, è caduta nel vuoto durante una manovra: la vettura ha sfondato il muretto di protezione, che non ha retto, ed è precipitata per quasi cinque metri. Le due vittime, un 68enne e una 60enne, sono rimaste schiacciate nell'abitacolo.