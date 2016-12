Incidente, quattro morti a Salerno Scontro causato da eccessiva velocità

13:46 - Quattro persone, due uomini e due donne, sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi poco dopo le 20 nel Salernitano sulla variante della SS18 tra le uscite di Agropoli Nord ed Agropoli Sud. Nell'incidente sono state coinvolte tre auto, a bordo delle quali c'erano in totale sette persone. A causare lo scontro probabilmente è stata l'eccessiva velocità: il contachilometri di una delle macchine si è bloccato a 145 km/h.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita ma, secondo gli elementi raccolti dalla polizia stradale e dai carabinieri, una Fiat Bravo sulla quale viaggiavano, in direzione di Battipaglia, Emma D' Auria, 29 anni, che era alla guida, ed Annunziata Sorrentino, 50, entrambe di Cava dei Tirreni, avrebbe urtato un'Alfa 156 con a bordo una famiglia di quattro persone. La conducente della Bravo è morta sul colpo, mentre l'altra donna è morta dopo il trasporto all'ospedale di Battipaglia.



Alla guida dell' Alfa 156 c'era invece Vito Chechile, 53 anni, di Eboli (Salerno) che è morto. Feriti, ma in modo non grave, sono rimasti la moglie ed i due figli. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Mercedes" CLK, guidata da un uomo non ancora identificato, che è morto sul colpo.