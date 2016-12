15:58 - "Così come è successo con altri sindaci, la legge Severino va applicata. Penso sia inevitabile che la norma sia applicata". Così il presidente del Senato Pietro Grasso ha commentato il caso Luigi De Magistris. L'attuale sindaco di Napoli è stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per abuso d'ufficio in relazione all'inchiesta Why Not, condotta quando era pm. La legge Severino prevede la sospensione per 18 mesi dai pubblici uffici.

De Magistris: vado avanti, si dimettano i giudici - "Mi chiedono di dimettermi per questa condanna, ma guardandosi allo specchio e provando vergogna devono dimettersi quei giudici". Queste le parole che il sindaco Luigi De Magistris in consiglio comunale ha dedicato ai giudici della sentenza per abuso d'ufficio in relazione all'inchiesta Why Not. "Sono fiducioso - ha detto - che questa esperienza di governo possa andare avanti fino al 2016". E ha aggiunto: "Vorrebbero applicare per me la sospensione breve, in base alla legge Severino, un ex ministro della Giustizia che guarda caso è difensore della mia controparte nel processo a Roma. E la norma è stata approvata mentre il processo era in corso".



Grasso: per le dimissioni valuti lui - Interrogato sul tema delle dimissioni di De Magistris, il presidente del Senato Pietro Grasso ha risposto: "Non ho un'opinione in proposito, certamente valuterà al meglio la situazione". E ha aggiunto: "Sa benissimo che se non lo dovesse fare ci sarebbe comunque un provvedimento da parte del prefetto non appena si renderà esecutiva oppure si depositerà la motivazione".



De Magistris: Stato corrotto - "Siamo di fronte a uno Stato profondamente corrotto", dice in Consiglio comunale il sindaco Luigi De Magistris, ribadendo di essere "uomo delle istituzioni" e di non volersi "far trascinare" a perdere tale fiducia. "Le istituzioni sapranno riparare a queste violazioni di legge", ripete riferendosi alla condanna subita nel processo Why Not.



Anm: le dichiarazioni di De Magistris sono inaccettabili - L'Associazione nazionale magistrati ha definito "gravi e offensive le dichiarazioni rese dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris nei confronti dei giudici del Tribunale di Roma in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti". L'Anm non ha mancato di sottolineare che si tratta di parole "tanto più inaccettabili poiché provenienti da un uomo delle istituzioni".