17:55 - In seguito al recente furto dell'affresco di Artemide, il governo è intervenuto prendendo delle misure straordinarie per Pompei. Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nella riunione convocata da Dario Franceschini, ha deciso di rafforzare la sicurezza del sito con vigilantes specializzati, 30 unità di personale da Ales spa e una nuova recinzione. Saranno inoltre accelerate le gare per la videosorveglianza.