Finmeccanica, l'ex presidente Guarguaglini ai domiciliari

09:32 - L'ex presidente di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, è agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Napoli su presunti fondi neri e tangenti in relazione agli appalti per il Sistri, il sistema di controllo satellitare del trasporto dei rifiuti. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla guardia di finanza.

L'inchiesta è condotta dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, coordinatore della Dda, e dai pm Catello Maresca, Marco Del Guadio e Maurizio Giordano. L'ipotesi investigativa è che siano stati raccolti fondi dagli ex vertici di Finmeccanica, la cui destinazione finale sarebbero stati "i loro sponsor politici".