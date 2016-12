Ferito dai calcinacci nel centro di Napoli, 14enne in coma farmacologico

21:26 - Sono definite molto critiche le condizioni di Salvatore Giordano, il 14enne rimasto ferito sabato pomeriggio in via Toledo a Napoli, a causa della caduta di pezzi di cornicione all'altezza della Galleria Umberto. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale Loreto Mare ed è in coma farmacologico. Ha riportato un trauma cranico e lo schiacciamento dei polmoni.

Secondo quanto riferito dagli amici del 14enne, che si trovavano con lui al momento della tragedia, il ragazzino si sarebbe in qualche modo accorto di quanto stava per accadere e avrebbe tentato di allontanarli. "Ci siamo sentiti spingere alle spalle. Poi un rumore sordo, una gran botta. Il tempo di voltarci e il nostro amico era già a terra, riverso in una pozza di sangue", hanno raccontato al quotidiano Il Mattino.



Il sindaco di Napoli: "Gli siamo vicini" - "L'amministrazione comunale tutta e l'intera città di Napoli esprimono la più sentita vicinanza alla famiglia e rivolgono il loro pensiero al ragazzo ferito", fa sapere il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. "In questi momenti, l'attenzione di tutti non può che essere rivolta al giovane ferito e alle sue condizioni di salute".