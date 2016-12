07:18 - La guardia di finanza di Caserta ha denunciato un 61enne falso invalido. L'uomo, che abita a Mondragone, in oltre 15 anni ha percepito 168mila euro in pensione d'invalidità e accompagnamento per la sua cecità pur conducendo, secondo i militari, una vita più che normale e guidando regolarmente il proprio ciclomotore. I reati ipotizzati sono truffa aggravata ai danni dell'Inps e falso ideologico.