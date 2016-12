Falsi invalidi, 27 arresti a Napoli

11:51 - Sono 27 le persone arrestate dai carabinieri di Napoli, e poste ai domiciliari, per aver percepito pensioni di invalidità senza averne titolo. Le accuse contestate sono quelle di truffa ai danni di ente pubblico, contraffazione di certificazioni e falsità commessa da privati, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati, copie autentiche e atto pubblico. Sequestrati beni per 1,3 milioni di euro.

La falsa cieca che legge la posta - C'è anche una donna, ufficialmente con un grave deficit visivo, e per questo titolare di una pensione d'invalidità, che con disinvoltura legge la posta e parcheggia l'auto in uno stretto vicolo di Napoli fra le persone arrestate dai carabinieri.



Gli arresti sono stati fatti al termine di indagini condotte dai militari di San Giuseppe Vesuviano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, che hanno scoperto che numerosi verbali di accertamento di invalidità dell'Asl, presentati a vari uffici del capoluogo campano, erano falsi. La falsificazione ha indotto in errore l'Inps che, in base a questa documentazione, ha erogato pensioni d'invalidità e arretrati a partire dal 2008.