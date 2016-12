Esodo, 2 morti sulla ss Amalfitana

23:32 - Due persone hanno perso la vita, e altre due sono rimaste seriamente ferite, in un incidente stradale che ha coinvolto un bus e tre moto sulla strada statale Amalfitana all'altezza di località "Torvigliano", tra i Comuni di Piano di Sorrento e Positano, in provincia di Napoli. Uno dei due morti è un motociclista deceduto sul colpo. Il traffico è provvisoriamente bloccato. Le auto vengono deviate sulla ex statale 366 "Agerolina".