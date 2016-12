1 marzo 2014 Ercolano, 18enne ucciso a coltellate

22:18 - Un 18enne di Ercolano (Napoli), Gaetano Lavini, è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa. Portato in gravi condizioni all'ospedale "Maresca" di Torre del Greco è morto poco dopo il ricovero. Nella rissa è rimasto ferito in maniera lieve anche un 17enne. Indagano i carabinieri.

I carabinieri stanno indagando per cercare di identificare i responsabili della rissa. Sul posto non è stata trovata l'arma. Sul 17enne ferito si concentrano le attenzioni degli investigatori. Non si esclude che la rissa sia stata una sorta di regolamento di conti, una vendetta maturata per una lite scoppiata una settimana fa al confine con Torre del Greco. Il 18enne è giunto all'ospedale Maresca con gravi ferite di arma da taglio ed è morto poco dopo. Come riferisce don Marco Ricci, il parroco della chiesa di Santa Maria della Consolazione particolarmente impegnato nel sociale, "il giovane sarebbe diventato presto papà.



Il diffondersi di armi da taglio, facili da procurarsi e da occultare, ricorda il sacerdote, "ha spinto qualche anno fa il cardinale Crescenzio Sepe a formulare l'appello ai giovani 'deponete i coltelli'".