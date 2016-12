Emergenza Pompei, Ue striglia l'Italia Beni culturali: "Sbloccati due milioni"

17:01 - Ogni crollo nel sito archeologico di Pompei "è per me una sconfitta enorme". Il commissario Ue per la Politica regionale, Johannes Hahn, chiede quindi "con forza alle autorità italiane di prendersi cura di Pompei, perché è un sito emblematico non solo per l'Europa ma per il mondo". Hahn ha quindi assicurato che ci saranno nuovi fondi Ue a disposizione per interventi sul sito. Il ministero dei Beni culturali: "Subito 2 milioni per la manutenzione".

Bisogna avviare tutti gli interventi "di somma urgenza" e subito i soldi da destinare alla manutenzione ordinaria del sito. Sono alcune delle decisioni prese per Pompei nella riunione convocata al Mibact dal ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini.



Franceschini: " Ci stiamo prendendo cura di Pompei" - La riunione su Pompei "ha sbloccato concretamente molte misure che metteranno la macchina in condizione di funzionare". Parola del ministro Dario Franceschini che sottolinea: "Il commissario europeo Hahn può avere la certezza che lo Stato italiano si sta prendendo cura di Pompei". In un comunicato il ministro di beni culturali e turism fa notare che "la riunione di questa mattina è stata molto utile. Sono qui da una settimana - spiega - e ce la sto mettendo tutta ed ho ben chiaro che gli occhi della comunità internazionale sono puntati su quello che riusciremo a fare a Pompei". Il ministro precisa quindi che l'incontro "non ha prodotto annunci ma ha sbloccato concretamente molte misure che metteranno la macchina in condizione di funzionare". E sottolinea l'apertura ai privati: "In questo caso Selex e Telespazio - precisa- che contribuiranno al progetto con atti di liberalità". E conclude: "Sono certo che saranno il tempo e i fatti a dimostrare che ce l'avremo fatta".