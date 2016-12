06:40 - Gestiva, in maniera del abusiva, un deposito di rifiuti speciali non pericolosi realizzato in un suo fondo agricolo. Per questo motivo i carabinieri di Trecase (Napoli) hanno denunciato per violazione alle leggi a tutela dell'ambiente e violazione di sigilli un 39enne di Boscoreale. Nel suo terreno l'uomo stoccava materiali di risulta di demolizione. L'area era già stata sottoposta a sequestro.