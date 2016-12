20:19 - La procura di Benevento ha disposto l'acquisizione della registrazione della conversazione tra l'ex direttore sanitario della Asl del capoluogo campano, Felice Pisapia, e il ministro per le Politiche agricole, Nunzia De Girolamo. L'audio è stato trasmesso mercoledì sera dal Tg5. La registrazione, giunta in forma anonima in redazione, risalirebbe al 20 novembre 2012 e non era tra gli atti dell'inchiesta fin qui depositati.