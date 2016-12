Crollo Napoli, Comune parte offesa

23:09 - Il Comune di Napoli è parte offesa nel procedimento penale sulla morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni ucciso dai calcinacci caduti dalla Galleria Umberto I. In serata, all'Avvocatura del municipio, è stato notificato un "avviso di accertamento tecnico non ripetibile per la persona offesa da reato" che individua il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, "quale legale rappresentante del Comune, come persona offesa".