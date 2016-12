Cosentino non risponde a pm

20:01 - Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Nicola Cosentino si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'ex sottosegretario all'Economia è stato arrestato per presunte estorsioni e minacce aggravate dal metodo mafioso nei confronti del titolare di un'azienda concorrente a quella della famiglia Cosentino. L'ex parlamentare si è detto disponibile a farsi interrogare in tempi brevi dai pm solo dopo aver letto con attenzione gli atti che lo riguardano.