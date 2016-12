Corruzione, in manette il Prefetto di Benevento e tre imprenditori

16:43 - La guardia di finanza di Napoli ha arrestato quattro persone con l'accusa di corruzione. Si tratta dell'attuale Prefetto della città di Benevento, Ennio Blasco, e tre imprenditori originari del nolano operanti nel settore della vigilanza privata. I fatti riguardano le procedure in tema di "certificazione antimafia" nel periodo 2009–2011, quando l'alto funzionario pubblico ricopriva la carica di Prefetto di Avellino.

Fra le persone poste agli arresti domiciliari insieme al Prefetto di Benevento, vi sono gli imprenditori Carmine e Carlo Buglione di Nola (Napoli) ed Erasmo Caliendo, cognato di Carlo Buglione. Indagato invece Antonio Buglione: quest'ultimo fu rapito nel 2010 da una banda di sardi e poi liberato. Proprio durante le indagini per verificare il pagamento del riscatto per la liberazione di Antonio Buglione, la guardia di finanza scoprì che le imprese di vigilanza privata dei fratelli Buglione avevano aperto filiali proprio in alcune delle città nelle quali Ennio Blasco aveva esercitato le sue funzioni prefettizie.



Gioielli e spese di lavanderia pagate per il Prefetto - Per favorire le imprese di vigilanza privata dei fratelli Buglione il Prefetto Ennio Blasco avrebbe accettato gioielli, viaggi, un'auto con autista per i suoi spostamenti e anche il pagamento di spese di lavanderia. E' quanto emerge dalle indagini del Nucleo di polizia giudiziaria della guardia di finanza di Napoli che ha eseguito l'arresto nei confronti di Blasco.