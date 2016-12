Comprano casa a Pompei, lo Stato gliela confisca: era stata sequestrata

11:25 - Hanno comprano una casa a Pompei, nel Napoletano, pagandola 300mila euro con un mutuo. Ma sei anni dopo, si sono visti notificare una richiesta dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, che rivendica la proprietà. La casa, promessa dal costruttore al clan Cesarano come pizzo, era stata sequestrata nel 2001, ma al catasto la misura era stata annotata su un foglio sbagliato, così al momento dell'acquisto l'immobile risultava libero da pendenze.

Tutta colpa di un errore burocratico, insomma, visto che la misura del sequestro nel 2001 era stata annotata al catasto su un foglio diverso, il 12/A invece del 12. E così, quando nel 2005 l'appartamento è stato comprato da due ignari coniugi, dalle visure l'immobile risultava libero.



A raccontare la vicenda, decisamente kafkiana, è il quotidiano "Il Mattino", secondo cui il caso va avanti da diversi anni: i proprietari dell'immobile, che sono i coniugi Mauro e Ilaria Zampognaro, hanno ricevuto notizia della confisca da parte dell'Agenzia nazionale nel 2011, quando vivevano in quella casa già da sei anni. L'iter successivo al sequestro, in assenza di opposizioni, era diventato definitivo già nel 2006, senza che gli Zampognaro ne sapessero nulla.



Nel 2012 il tribunale di Torre Annunziata aveva dato ragione agli acquirenti, riconoscendo la loro buona fede, ma la decisione è stata annullata dalla Cassazione su ricorso dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati. Si torna dunque in tribunale, in una diversa sezione, e in questo caso la sentenza è opposta: gli Zampognaro devono lasciare la casa, perdendo il denaro già versato e mantenendo l'obbligo a pagare il mutuo.