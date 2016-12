17:41 - La Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione a carico del faccendiere Valter Lavitola per la tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. Il ricorso presentato dal legale è stato, infatti, dichiarato "inammissibile". Questa è la prima condanna definitiva per Lavitola che è in carcere a Poggioreale a Napoli per la vicenda Impregilo.