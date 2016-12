08:05 - I carabinieri hanno eseguito un'operazione nelle province di Caserta, Napoli e Latina per smantellare un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. Una ventina di persone sono state arrestate. Il gruppo era formato da cittadini italiani e africani e aveva la propria base logistica in un albergo in disuso a Castel Volturno (Caserta) trasformato in un vero e proprio supermarket della droga.