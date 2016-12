Caserta, muore dopo parto 3 gemelli Deceduti anche due dei tre neonati

01:22 - Una donna di 29 anni, Francesca Oliva, di Gricignano d'Aversa, è morta nella clinica Pinetagrande di Castel Volturno (Caserta) dopo avere partorito tre gemelli con un cesareo. La 29enne, al sesto mese di gravidanza, era stata ricoverata dopo aver accusato dolori e contrazioni. Uno dei tre bambini, un maschio è deceduto subito. Tra le altre due, femmine, una è morta poco dopo. La terza è ricoverata in condizioni critiche.

La salma della piccola sarà portata all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia, già disposta dall'autorità giudiziaria per i corpi della madre e del fratellino. L'unica bimba sopravvissuta pesa circa 600 grammi e, anche se la situazione è grave, "ci sono concrete speranze che possa salvarsi", come ha detto il direttore sanitario della clinica, Vincenzo Schiavone.



Morta dopo il parto - La donna era giunta in clinica due giorni fa. Dopo il ricovero la sua situazione si è aggravata e i medici, venerdì, hanno deciso di ricorre al parto cesareo. Dopo l'intervento chirurgico, ha accusato problemi di carattere respiratorio. Nelle clinica sono arrivati i carabinieri della compagnia di Mondragone (Caserta) che hanno acquisito informazioni dai sanitari e dai familiari della donna. Al momento non risulta presentata alcuna denuncia.