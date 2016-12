Caserta, bimba trova pezzo di un proiettile in un succo di frutta

07:12 - Un bambina di 8 anni ha trovato l'ogiva di un proiettile all'interno di un succo di frutta. E' successo in una scuola elementare di Aversa, in provincia di Caserta. La maestra ha immediatamente avvertito la polizia e i genitori della bimba che è stata portata in ospedale per motivi precauzionali. Il commissariato di Aversa indaga per capire come il proiettile sia finito nel tertrapak contenente la bevanda.

La piccola stava bevendo, durante la ricreazione, un succo di frutta portato da casa, quando ha notato il piccolo pezzo di piombo a forma di punta. Ha subito avvertito l'insegnante che ha allertato i genitori e la polizia. Dagli accertamenti effettuati durante il ricovero, è comunque emerso che la bambina non ha riportato alcuna conseguenza.