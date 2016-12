Caserta, aggredisce e picchia la moglie con una mazza da baseball

11:01 - Ha colpito ripetutamente la moglie con una mazza di baseball, riducendola in fin da vita. E' avvenuto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Caserta in prognosi riservata. Ricercato dai militari, l'uomo qualche ora dopo si è presentato in caserma dove è stato arrestato con le accuse di lesioni.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118. L'uomo, dopo aver colpito la moglie si era allontanato da casa, fino a quando si è presentato in caserma.