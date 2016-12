Caserta, 33enne incinta muore per le complicanze di un virus influenzale

23:38 - Una 33enne casertana al quinto mese di gravidanza è morta in eliambulanza, probabilmente per le complicanze determinate da un virus influenzale, mentre dall'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno veniva trasportata al II Policlinico di Napoli. Il trasferimento era stato deciso dopo l'aggravarsi delle sue condizioni: era ricoverata da lunedì per un gravissima forma di "polmonite bilaterale". Non si esclude che si trattasse del virus influenzale H1N1.

E' successo mercoledì sera, ma la notizia è stata resa pubblica solo giovedì. Il calvario della donna è iniziato domenica notte nell'ospedale di Caserta: secondo quanto riferito dai sanitari, i due figli della 33enne avevano avuto l'influenza pochi giorni prima che la madre si ammalasse. Già martedì le sue condizioni di salute sono apparse gravi e i medici, vista l'indisponibilità del reparto di rianimazione casertano, hanno così disposto il trasferimento al Ruggi d'Aragona di Salerno.



Mercoledì le condizioni di salute della donna si sono ulteriormente aggravate e nella notte è stato disposto il trasporto d'urgenza nel II policlinico di Napoli ma, durante il volo in elicottero, la donna ha avuto un arresto cardiaco e malgrado gli interventi dei medici è deceduta. Con la 33enne, purtroppo, è anche deceduto il feto. La salma sulla quale non è stata disposta l'autopsia, è stata messa a disposizione dei familiari.