18:18 - Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave a causa del cedimento della passerella di un traghetto. E' successo al porto di Marina Grande, sull'isola di Capri (Napoli), durante la fase di ormeggio della nave proveniente da Pozzuoli. I turisti stavano cominciando a scendere dall'imbarcazione quando il passaggio non ha retto e, per cause in corso di accertamento da parte della guardia costiera, ha ceduto da un lato.