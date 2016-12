Cani senz'acqua e legati con catene troppo corte, denunciato un 78enne

14:41 - Tre meticci e 7 cuccioli, tenuti in ripari improvvisati, con poca acqua e legati a catene troppo corte, tutti privi dei previsti microchip identificativi, sono stati trovati dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, su segnalazione del garante dei diritti animali del comune di Napoli. Il proprietario, un 78enne di Volla, è stato denunciato per maltrattamento di animali. I cani sono stati affidati in custodia all'associazione Ugda onlus.

All'uomo è stata inoltre contestata l'omessa registrazione all'anagrafe canina regionale di un pastore abruzzese di grossa taglia. Durante i controlli effettuati all'interno della società cooperativa di Licola del 78enne denunciato sono stati trovati anche 24 cavalli con documentazione regolare e in buone condizioni igienico sanitarie.