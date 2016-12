17:41 - Paolo Romano, agli arresti domiciliari per tentativo di concussione, ha rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio regionale della Campania e rinunciato alle elezioni europee, alle quali era candidato per Ncd. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. A Romano vengono contestate pressioni per far nominare il direttore sanitario e quello amministrativo dell'Asl di Caserta.