09:04 - I carabinieri di Torre del Greco, in provincia di Napoli, hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa e omicidio aggravato, nove persone ritenute affiliate al clan Amodio-Abrunzo. Sono tutte coinvolte nell'omicidio di Giovanni Bottiglieri, elemento ritenuto vicino alla famiglia camorristica dei Cuccaro. Bottiglieri venne assassinato il 23 ottobre del 2013, in un agguato scattato in una sala scommesse di Napoli.