15:50 - L'ex presidente della Corte di Assise di Appello di Napoli, Pietro Lignola, ha denunciato per calunnia il pentito Antonio Iovine. L'ex boss dei Casalesi lo aveva accusato di averlo assolto in cambio di somme di denaro. Il magistrato, oggi in pensione, ha anche sporto denuncia contro ignoti per millantato credito e chiesto al Csm l'apertura di una pratica a tutela della propria immagine e dell'intera magistratura napoletana.