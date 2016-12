19:19 - Il 28enne boss della camorra Gennaro De Cicco, ritenuto reggente del clan degli Amato-Pagano (gli "scissionisti"), è stato arrestato dai carabinieri in un appartamento di Melito, nel Napoletano. De Cicco, inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi, era uccel di bosco dal settembre 2012. Era ricercato per omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di stupefacenti.

De Cicco è stato individuato e arrestato in un'operazione dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che lo hanno sorpreso a Melito, in un appartamento di via Garibaldi.



De Cicco aveva fatto perdere le proprie tracce nel settembre 2012 per sfuggire a un'ordinanza di custodia in carcere emessa sempre nel 2012 per omicidio. Un'altra ordinanza, per associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti, era stata emessa nei suoi confronti nel febbraio 2013.