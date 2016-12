Camorra, arrestato capoclan Cuccaro

15:45 - La polizia ha arrestato il capo clan dei quartieri Barra e Ponticelli di Napoli. Si tratta di Angelo Cuccaro, che è stato catturato dopo due anni di latitanza e che è destinatario di diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere. Cuccaro è già stato condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio. Si ritiene fosse al vertice dei gruppi di Barra e Ponticelli a Napoli.

Il capo clan dei quartieri Barra e Ponticelli di Napoli, soprannominato "Angiulillo o' fratone", è stato sorpreso dai poliziotti ad Ardea, in provincia di Roma. Al blitz hanno preso parte gli agenti delle Squadre mobili di Napoli e Roma, del Servizio centrale operativo e della polizia scientifica. Cuccaro aveva trovato alloggio in una villetta ma la polizia lo ha sorpreso e arrestato in strada.



Il latitante, che ha 42 anni, era stato condannato all'ergastolo per aver ucciso Esposito Luigia nel 1996. Con i fratelli Michele e Luigi, entrambi latitanti, gestiva gli affari dell'omonimo clan, attivo nell'area orientale dei Napoli già dalla fine degli anni Ottanta, che attualmente detiene il monopolio di tutte le attività illecite del quartiere di Barra e delle aree confinanti inclusa Ponticelli.



L'8 marzo, a Capodrise (Caserta), la polizia ha arrestato un pregiudicato ritenuto un esponente di spicco dello stesso clan: si tratta di Vincenzo Amodio, di 50 anni, condannato a otto anni di reclusione per concorso in estorsione e usura, aggravati dal metodo mafioso nei confronti di titolari di sale di videogiochi e di agenzie di scommesse online, quali venivano imposte tangente. Insieme ad Amodio venne condannato anche Angelo Cuccaro.