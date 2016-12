Bufera Gdf,indagato anche Spaziante

20:03 - Emilio Spaziante, generale in pensione della guardia di finanza, è stato iscritto nel registro degli indagati in un secondo filone dell'inchiesta della procura di Napoli su verifiche fiscali pilotate. L'indagine principale ha portato all'arresto del comandante provinciale di Livorno, Fabio Massimo Mendella, mentre il comandante in seconda della Gdf, Vito Bardi, risulta indagato. Il 4 giugno Spaziante è stato arrestato perché coinvolto nel caso Mose.