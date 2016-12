14:46 - Silvio Berlusconi rischia l'incriminazione per le parole contro giudici e pm pronunciate giovedì durante la sua testimonianza al processo Lavitola. Lunedì la Procura di Napoli valuterà l'ipotesi di avvio di un procedimento per il reato di oltraggio a magistrato in udienza. Il leader di Forza Italia aveva definito "incontrollata, incontrollabile e irresponsabile" la magistratura.