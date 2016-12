09:24 - Blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Benevento. Denunciati tre giovani pregiudicati di San Giorgio del Sannio trovati in possesso di piante e semi di marijuana. I tre avevano realizzato una serra artigianale per la coltivazione delle piantine di cannabis. Segnalati, come assuntori, altri due ragazzi. Nella rete dei militari sono finiti due ragazzi di 23 anni e tre di 18 anni. La droga è stata sequestrata.