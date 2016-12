Alfano:via ultrà violenti da stadi

20:48 - "Dobbiamo cacciare i violenti dagli stadi e ce la faremo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che ha espresso "profondo dolore" per la morte di Ciro Esposito. "La violenza - ha aggiunto - è la negazione dello sport; è il contrario dell'amore per il calcio di milioni di italiani". Anche il presidente Napolitano ha manifestato il suo cordoglio per il decesso del tifoso del Napoli ferito durante gli scontri della finale di Coppa Italia.