06:11 - Un giovane pregiudicato di 20 anni nella serata di domenica è stato ferito a colpi d'arma da fuoco per strada a Cercola, in provincia di Napoli. Il ragazzo è stato soccorso e portato nell'ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli del capoluogo partenopeo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.