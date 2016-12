20 marzo 2014 Abusi edilizi a Napoli: verande abusive spuntano tra i loculi al cimitero Polizia municipale sequestra sarcofaghi e altari senza permessi. E spunta l'ombra della camorra Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:20 - C'è anche una veranda tra le strutture abusive sequestrate dalla Polizia Municipale di Napoli durante un'indagine di controllo nel cimitero del quartiere San Giovanni a Teduccio. Oltre alla veranda, edificata davanti ad un gruppo di loculi, sono stati scoperti e posti sotto sequestro altari, tombe ed un grande sarcofago costruito tra i viali del cimitero sotto il quale era stato operato uno scavo ampio per ospitare quattro tombe.

Il controllo - tre al momento i responsabili denunciati per gli abusi - fa seguito ad una intensificazione di indagini nelle aree cimiteriali cittadine che mercoledì ha portato al sequestro, in un altro camposanto nella zona di Fuorigrotta, alla scoperta di 300 loculi risultati in eccesso rispetto ai quattromila previsti dal progetto autorizzato.



"Quanto scoperto - spiega il capitano Luigi Avolio, responsabile dell'Unità Operativa tutela aree cimiteriale agli ordini del colonnello Ciro Esposito - dà la misura del fenomeno di abusivismo edilizio nei cimiteri cittadini sui quali, lo si evince da anni di inchieste e processi, la camorra ha allungato i tentacoli".