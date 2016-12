27 giugno 2014 A Pozzuoli detenute modelle per un giorno L'iniziativa rientra nel progetto 'E' moda', proposto in sinergia dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli e dall'Accademia della Moda "P&P". Le detenute-modelle hanno seguito un corso tenuto da vere professioniste Tweet google 0 Invia ad un amico

12:59 - Detenute modelle per un giorno al carcere femminile di Pozzuoli (Napoli), dove in sedici hanno sfilato in passerella come vere e proprie top model. Le detenute-modelle, opportunamente selezionate, hanno sfilato sulla passerella del teatro del penitenziario flegreo accompagnate da otto modelle dell'accademia, che per alcune settimane hanno tenuto corsi di portamento e di "bon ton".

L'iniziativa rientra nel progetto "E' moda", proposto in sinergia dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli e dall'Accademia della Moda "P&P". La sfilata è stata realizzata con i capi dello stilista internazionale "Impero Couture" di Napoli.



"La sfilata èstato il culmine di una esperienza fantastica - ha detto Anna Paparone, direttrice dell'accademia della Moda "P&P - che ha permesso a molte delle ospiti di realizzare il sogno di ogni donna: indossare abiti firmati. Il nostro lavoro si è svolto in grande armonia e con disponibilità da parte di tutte le detenute a seguire i corsi e le selezioni". Possibile per alcune detenute, particolarmente votate, vivere anche esperienze esterne. Tra le modelle anche una 50enne. "L'iniziativa ha finalità sociali - ha detto l'assessore Stellato - ed oltre a costituire un momento di svago e di aggregazione, punta ad individuare possibili inserimenti, una volta fuori dal carcere, nel mondo del lavoro".