"Sporco romano", tifoso aggredito e accoltellato in un vicolo a Napoli

21:47 - "Sporco romano" e poi la coltellata. E' questa la frase, pronunciata dall'aggressore del cuoco 25enne, di fede giallorossa, ferito lievemente sabato notte a Napoli, che ha fatto scattare le indagini della Digos. Finora non sono confermati elementi a sostegno dell'ipotesi di una vendetta per la morte di Ciro Esposito, ma le verifiche continuano.

L'ipotesi della vendetta, comunque, è tutta da verificare, e rimane in piedi come tutte le altre. La notizia del ferimento del tifoso giallorosso, destinatario di un Daspo di tre anni per una rissa interna alla tifoseria romanista, ha subito fatto il giro del web - sia sui siti dei supporter del Napoli che di quelli della Roma - lasciando intendere che l'appello alla non violenza lanciato da Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, durante il funerale del figlio a Scampia, fosse caduto nel vuoto. E invece, al momento, l'ipotesi vendetta è ancora tutta da dimostrare.



La vittima del ferimento lavora in un albergo partenopeo, l'hotel Romeo. Secondo gli accertamenti finora svolti dagli investigatori non risulta appartenere a frange estreme del tifo giallorosso e neppure risulta essere un frequentatore assiduo della curva Sud dello stadio Olimpico. La dinamica dell'accaduto, riferita dalla vittima ai poliziotti, farebbe pensare più a dissapori di ordine lavorativo: l'aggressore ha avvicinato il 25enne in vico Melofioccolo, stradina del centro di Napoli che pochi giorni fa è stato teatro di un omicidio di stampo malavitoso. L'aggressore prima gli ha intimato di abbandonare il posto di lavoro e poi ha sferrato il fendente al gluteo. Il 25enne è stato soccorso e portato nel Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove i medici gli hanno riscontrato una ferita da taglio al gluteo. Il giovane è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.



Per la Digos, inoltre, ci sono altri elementi che rendono meno probabile l'ipotesi vendetta: il giovane èstato vittima di una singola persona e non di un gruppo, come solitamente avviene quando ci sono scontri tra opposte tifoserie. Inoltre, non risultano riferimenti a Ciro Esposito e a Daniele De Santis, detto "Gastone", l'ultrà della Roma accusato di avere sparato e ferito mortalmente il povero Ciro.



Minacce a Mario Giordano - C'è anche un altro episodio che dimostra come le ferite di quella serata di morte, prima della finale di Coppa Italia, siano ancora ben lungi dall'essere superate. Al quotidiano Libero è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera di minacce al giornalista Mario Giordano per aver scritto un articolo su Ciro Esposito: "Lo devi lasciar stare", scrive l'anonimo.