Alessio Giglio aveva conquistato la notorietà grazie alla sua passione per il ballo, più forte anche del cancro che lo aveva colpito. Quando la malattia si era fatta più aggressiva costringendolo al ricovero e alle ripetute chemioterapie, il 25enne napoletano non si era fatto piegare: in un video pubblicato sul web, aveva deciso di danzare perfino con la flebo attaccata al braccio. Un gesto estremo per dire a tutti che la vita è bella e per incoraggiare gli altri malati a reagire, a non farsi sopraffare dal dolore e dalla tristezza.



"Voglio dare forza a me stesso e lanciare un messaggio di speranza per coloro che si trovano nella mia stessa situazione e che la speranza l’hanno già persa" aveva dichiarato.



Dopo mesi di lotta con un male spietato (un sarcoma sinoviale al quarto stadio) Alessio, però, non ce l'ha fatta. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane, e nella mattina del primo giugno se n'è andato. Lasciando però, a tutti un sorriso irresistibile, i suoi balli aggraziati e una commuovente testimonianza di forza e coraggio.