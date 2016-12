Spari a Napoli, 24enne ferito

16:23 - Sparatoria a Napoli: ferito un 24enne. Alla polizia il giovane, figlio di un pregiudicato, ha raccontato di essere stato avvicinato in via Padula da due persone in sella a uno scooter e dal volto coperto le quali, sotto la minaccia di un'arma, gli hanno intimato di consegnare il portafogli. Al suo rifiuto sarebbe partito un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto alla gamba sinistra, provocando una ferita guaribile in quindici giorni.