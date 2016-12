Sorrento, depressa si impicca: marito disperato si getta dalla finestra

18:08 - Una coppia di anziani coniugi è stata trovata nel centro storico di Sorrento, in provincia di Napoli. I carabinieri giunti sul posto stanno effettuando i rilievi per capire la dinamica dei decessi. La donna, depressa, si è impiccata. L'uomo, trovando la moglie morta, si è gettato dalla finestra per la disperazione.

La donna soffriva di depressione e si è suicidata impiccandosi nella sua casa. Il marito, settantenne, appena scoperta la tragedia, in preda al dolore, si è recato a Piano di Sorrento e si è buttato in mare uccidendosi. Mentre i carabinieri stanno facendo indagini nell'appartamento dove viveva la coppia, un'ambulanza si è recata al porto di Piano di Sorrento per recuperare l'uomo.