Si ribalta trattore, grave 22enne

00:36 - Un agricoltore di 22 anni versa in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato per cause in corso di accertamento. L'incidente si è verificato a Flumeri, in provincia di Avellino. L'uomo è stato liberato da altri operai che stavano lavorando nello stesso terreno agricolo e trasportato in ospedale prima ad Ariano Irpino (Avellino), poi agli Ospedali Riuniti di Foggia.