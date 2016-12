Salerno, spaccio droga: 42 arresti

06:31 - I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno smantellato quattro organizzazioni criminali, dedite allo spaccio di stupefacenti in città e in alcuni comuni a sud del capoluogo. Sono state eseguite 42 misure cautelari (19 in carcere, 14 ai domiciliari e 9 agli obblighi di dimora). Nel corso delle indagini sono state sequestrate oltre 1500 dosi di cocaina e hashish provenienti dall'area napoletana e destinate anche a professionisti.