Salerno, 4 feriti in frontale tra auto

10:19 - E' di quattro feriti, uno dei quali ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, il bilancio di un incidente stradale sulla litoranea di Battipaglia. Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente. L'impatto è avvenuto all'incrocio di località Spineta.

L'incidente si è verificato poco prima delle 6 tra una Smart e una Opel Agila. I quattro sono stati soccorsi e portati in ospedale.