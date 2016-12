Rissa in discoteca, grave un 18enne

14:44 - Un giovane è stato gravemente ferito davanti a una discoteca di Pozzuoli (Napoli). Ferdinando Lomasto, 18 anni, di Casalnuovo, incensurato, è stato ricoverato all'alba, in prognosi riservata, all'ospedale "San Paolo" del capoluogo con ferite da arma da taglio. Alla polizia ha raccontato che, durante una rissa, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, a bordo di una Panda, che gli avrebbero strappato l'iPhone e lo avrebbero accoltellato.

La versione del giovane non convince, però gli agenti del comissariato di Pozzuoli, che sono intervenuti sul posto ed hanno constatato che diverse auto in sosta erano state danneggiate. Lomasto potrebbe essere stato ferito durante la rissa.



Il 18enne è stato colpito con sei coltellate in varie parti del corpo nel parcheggio della discoteca "I Caraibi". A soccorrerlo sono stati alcuni clienti del locale, che lo hanno trasportato al San Paolo. Adesso è ricoverato in terapia intensiva.



Da un sopralluogo eseguito dagli agenti è emerso che diverse auto in sosta all'esterno della discoteca risultano danneggiate in più parti, particolare che avvalora l'ipotesi di una rissa scoppiata forse per futili motivi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'accaduto.