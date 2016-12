Rifiuti, chiesto giudizio per Pansa

17:13 - La procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio del capo della Polizia, Alessandro Pansa. L'ex prefetto del capoluogo campano è accusato di traffico organizzato di rifiuti nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento del percolato. All'epoca dei fatti contestati, Pansa era commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. Chiesto il processo anche per altri ex commissari: Guido Bertolaso, Antonio Bassolino e Corrado Catenacci.

