22:25 - Una ragazzino di 15 anni è rimasto ustionato a Napoli ed è ora ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, in ospedale. Secondo un suo primo racconto, l'incidente sarebbe accaduto durante una rapina. In una seconda versione, fornita sempre dal ragazzo, le ustioni sarebbero avvenute mentre dava fuoco ad alcuni pezzi di un mobile di legno. Sulla vicenda indaga la polizia.