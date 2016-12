Potenza, perde lavoro e si dà fuoco Muore dopo quattro giorni di agonia

15:40 - Fausto Genovese è morto quattro giorni dopo essersi dato fuoco. Il 28ennne, originario di Vaio Basilicata, in provincia di Potenza, aveva deciso di cospargersi di benzina dopo aver perso il posto di lavoro. Non è sopravvissuto alle gravissime ustioni, nonostante il tentativo di spegnere le fiamme gettandosi in una cisterna d'acqua . Ricoverato al Centro grandi ustioni Cardarelli di Napoli, il giovane è deceduto nella notte di Natale.

Le sue condizioni erano parse immediatamente gravissime ai medici dell'ospedale partenopeo che l'avevano soccorso al suo arrivo al nosocomio.