Pirata investe giovani, uno grave

11:00 - Un 20enne è ricoverato in gravi condizioni a Salerno dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre, con un amico, stava attraversando la strada sul lungomare Trieste. Intorno alle 3.30 i due sono stati investiti da un'utilitaria scura che si è poi allontanata. Il 20enne, P.M. è in prognosi riservata, mentre l'amico, il 21enne P.L., guarirà in 8 giorni. I carabinieri stanno analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza.